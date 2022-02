A tutela dell’ambiente, sul territorio arriva un gruppo delle guardie Gea

Gela. L’ufficialità risale agli scorsi giorni. I vertici nazionali dell’associazione Gea hanno autorizzato la costituzione di un nucleo locale di guardie ambientali. I riferimenti, per il territorio, sono Luca Faraci, che è capo nucleo operativo, e Gabriele Nicolicchia, indicato come vice-capo operativo. Il sì definitivo è arrivato dal comandante Mariano Del Prete. L’associazione ha tra gli obiettivi, quello di assicurare controlli in materia di tutela ambientale, sull’intero territorio. Il contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti ma anche ad altre attività che incidono, pesantemente, sulla salvaguardia ambientale, sono al centro dell’azione delle guardia ambientali della Gea, che operano anche in altre Regioni del centro-sud, soprattutto in Campania, dove è presente la sede principale dell’associazione. Sia Faraci che Nicolicchia hanno acquisito tutta la formazione prevista e le guardie ambientali della Gea collaborano anche con enti pubblici, sempre a copertura del territorio.