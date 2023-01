Abate tiene vivo il Gela Fc con il Misilmeri, due legni negano il successo

Gela. Punto pesante per il Gela FC contro il forte Misilmeri. La squadra di Pensabene ha schierato per la prima volta la formazione ideale. Partita bella e divertente con i gialloneri che recriminano per i due legni colpiti nel primo tempo. Aver tenuto testa ad un avversario così solido fa ben sperare per la salvezza.

Cronaca

Primo tempo

10’ il Gela sfiora il gol con un tocco sotto al volo di Abate che si stampa sulla traversa

13’ GOL DEL MISILMERI. Su sospetto fuorigioco di Concialdi, palla in mezzo e Ambro da due passi non sbaglia

20’ il tiro cross di Piazza si trasforma in occasione che Caruso sventa in angolo.

26’ Seconda traversa per il Gela FC, questa volta con Giuffrida.

44’ Doppia occasione per il Misilmeri con Manfrè, con Di Martino che in entrambe le occasioni si oppone con i pugni.

Secondo tempo

25’ Occasione per Abate che da due passi consente a Caruso di alzare in angolo.

26’ Fallo su D’Amico, trattenuto nell’area piccola. Calcio di rigore indiscutibile.

27’ GOL DEL GELA FC. Abate dal dischetto non sbaglia.