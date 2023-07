Abusivismo commerciale sul lungomare e aree da riqualificare, confronto opposizione-giunta

Gela. Dall’abusivismo commerciale sul lungomare Federico II di Svevia e fino alla necessità di riqualificare completamente aree che in passato hanno ospitato stazioni di servizio per i carburanti. In serata, in consiglio comunale, il question time è stato dedicato alle interrogazioni presentate anzitutto rispetto allo stato di alcune aree della città. Sul possibile contrasto all’abusivismo commerciale sul lungomare, il leghista Emanuele Alabiso, che ha chiesto lumi all’amministrazione, si è detto del tutto insoddisfatto. Non ha individuato, nella risposta fornita dall’assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso, nessuna possibile soluzione alla presenza irregolare di ambulanti che tendono ad occupare gli spazi pubblici, contravvenendo alle iniziali autorizzazioni rilasciategli. Sulla riqualificazione delle aree ex stazioni di servizio, il salviniano ha ottenuto la risposta del sindaco Lucio Greco, che per quanto riguarda quella di piazza Mattei, attualmente trasformata in parcheggio improvvisato, ha riferito che l’amministrazione sta lavorando ad un progetto più complessivo per rilanciare la zona, da collegare con quanto fatto in passato per via Omero. Secondo Alabiso, però, bisognerebbe procedere con progetti concreti. L’assessore Ivan Liardi ha invece spiegato che si interverrà a breve nell’area di via Cascino, dove la vegetazione spontanea sta intralciando lo spazio viario. Anche in questo caso, c’è stata la risposta ad un’interrogazione di Alabiso.