Accusato di aver violentato la moglie, giovane operaio ha negato: si è difeso in carcere

Gela. Ha respinto ogni accusa. Non avrebbe picchiato e violentato la giovane moglie. L’operaio trentenne arrestato negli scorsi giorni è stato sentito dal gip, nel carcere di Balate. Ha voluto rispondere per rendere la propria versione dei fatti. Assistito dall’avvocato Maurizio Scicolone, ha ribadito di non aver mai messo in atto comportamenti violenti nei confronti della consorte. Dietro alla denuncia, avrebbe spiegato, ci sarebbero altre ragioni, forse un rapporto matrimoniale ormai incrinato. La difesa ha inoltrato una richiesta di revoca della custodia in carcere, da sostituire con una misura meno restrittiva.