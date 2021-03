Accuse di disastro ambientale, periti in aula: valutato il sistema dei serbatoi

Gela. I periti che vennero nominati in fase di indagine sono stati sentiti in aula, davanti al collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore. Gli approfondimenti riguardarono soprattutto il sistema dei serbatoi, all’interno della fabbrica Eni, di contrada Piana del Signore. I due esperti hanno deposto nel corso del dibattimento scaturito dall’indagine sul possibile disastro ambientale che i pm della procura addebitano ai manager e ai tecnici delle società del gruppo Eni, attive in città. Devono rispondere alle contestazioni in giudizio, Giuseppe Ricci, Battista Grosso, Bernardo Casa, Pietro Caciuffo, Pietro Guarneri, Paolo Giraudi, Lorenzo Fiorillo, Antonino Galletta, Renato Maroli, Massimo Barbieri, Luca Pardo, Alfredo Barbaro, Settimio Guarrata, Michele Viglianisi, Rosario Orlando, Salvatore Losardo, Arturo Anania, Massimo Pessina, Enzo La Ferrera, Marcello Tarantino, Gaetano Golisano ed Emanuele Caiola. I periti si sono riportati alle conclusioni di una relazione depositata, dopo un’attività durata circa quattro anni. Hanno spiegato che ci fu inquinamento nell’area dei serbatoi, a seguito della perdita di idrocarburi, nonostante l’avvio dei lavori per i doppi fondi. Le difese, però, hanno replicato sostenendo che non ci sarebbero mai state falle nei serbatoi di raffineria, ad eccezione di limitati fori che comunque non avrebbero fatto disperdere quantitativi ingenti. L’esame dei periti si è tenuto davanti al collegio penale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore, a latere Eva Nicastro ed Ersilia Guzzetta. Proprio i giudici, invece, hanno disposto la revoca della testimonianza di uno degli investigatori che si occupò di svolgere accertamenti in diverse aree di raffineria e del perimetro del sito industriale. L’esame del militare della capitaneria di porto è stato stoppato, anche perché incentrato su vicende, in molti casi già giudicate, anche con sentenze di assoluzione.