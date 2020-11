Acqua nella sala operatoria dell’ospedale, infiltrazioni con le piogge

Gela. Le abbondanti piogge del fine settimana appena trascorso si sono fatte sentire anche all’interno della sala operatoria dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, in una sala attigua. Le infiltrazioni d’acqua hanno allarmato medici e operatori. Non è la prima volta che l’acqua finisce in sala operatoria, anche in maniera abbondante. Probabilmente, potrebbe trattarsi di conseguenze legate a precedenti lavori svolti al piano superiore, nel reparto di medicina. Dovrebbero essere effettuate verifiche che fino ad ora non ci sono state.