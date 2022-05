“Agenda Urbana”, Galanti rup del progetto per il centro antiviolenza: si va verso la gara

Gela. E’ tra i progetti del programma di finanziamento “Agenda Urbana” che si avvia alla fase di gara. Si prevede la riqualificazione di un immobile di via Madonna del Rosario, da destinare a centro antiviolenza per le donne vittime di abusi e per soggetti deboli. Il finanziamento ottenuto da Palazzo di Città si aggira intorno al milione e mezzo di euro. Proprio per velocizzare, evitando un’eccesiva stasi, si è posta l’esigenza di nominare un nuovo rup. L’architetto Raffaella Galanti prende il posto del dirigente Grazia Cosentino, che ha definitivamente lasciato Palazzo di Città. Era stata l’ingegnere ad occuparsi dell’iter. L’Autorità Urbana, coordinata dal dirigente Antonino Collura, ora ha individuato l’architetto Galanti, che oltre a ricoprire l’incarico di rup farà anche da responsabile esterno dell’operazione. Quello dell’immobile di via Madonna del Rosario è uno dei progetti di riferimento per “Agenda Urbana”, destinato a riconvertire una struttura abusiva. In base alle previsioni progettuali, diventerà un punto di ospitalità per le donne vittime di soprusi.