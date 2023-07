“Agenda Urbana”, il destino dei progetti: domani Greco riceve i comitati di quartiere

Il timore non cambia. Il rischio serio, per i comitati, è di perdere definitivamente gli stanziamenti. Bisognerebbe completare entro fine anno. Non è solo l’efficientamento ad essere fermo. La Regione, ormai mesi fa, indicò la strada della messa in salvaguardia dei progetti non ancora completati. Quale sarà il destino di questi lavori è difficile dirlo. “Agenda Urbana” è un capitolo che sembra quasi relegato in subordine mentre si sviluppa l’Unione dei Comuni per la nuova programmazione 2021-2027. I rappresentanti dei comitati di quartiere attendono risposte e probabilmente dovrà essere soprattutto la burocrazia comunale a doverle dare. “Agenda Urbana”, con i Comuni di Gela e Vittoria, fu tra le prime ad avanzare su tutte le fasi, attaverso un gruppo di lavoro appositamente costituito. Successivamente, non c’è stata la concretizzazione che ci si attendeva.