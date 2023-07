Scaricavano reflui tossici in un terreno attiguo, scoperti dalla Guardia Costiera

È stato scoperto e messo sotto sequestro un bypass realizzato dalla società che immetteva abusivamente il refluo prodotto dall’attività direttamente nel terreno attiguo, in assenza di qualsivoglia processo di depurazione, oltre che delle previste autorizzazioni ambientali.

Un’attività andata avanti per mesi come testimoniano le decine di ore di telecamere di sorveglianza, attraverso le quali i militari della Capitaneria di porto di Gela, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Gela hanno potuto accertare le condotte illecite di pulizia delle cisterne, che, come confermato dalle analisi dei campioni effettuati, testimoniavano un’elevata concentrazione di sostanze inquinanti nella matrice ambientale.

Una condotta che, posta in essere in maniera stabile e duratura ha portato all’accertato danneggiamento del terreno limitrofo, sequestrato per una superficie di circa 10.000 mq e che adesso dovrà essere analizzato e bonificato, oltre che al sequestro di tutte le attrezzature utilizzate per il lavaggio abusivo delle autocisterne.