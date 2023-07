I civici presentano “Civicolab” e “Progetto Città”: “Vogliamo costruire senza preclusioni”

La presentazione ufficiale, dalle ore 19 al “Copacabana”, è aperta a partiti, movimenti, cittadini e associazioni. I civici confermano di non avere preclusioni. “Se “Una Buona Idea” e il nascente “Civicolab” sono le gambe della nostra costruzione, “Progetto Città” è la testa di quella costruzione. L’invito ad esser presenti è rivolto a tutti – precisa Giudice – movimenti civici e partiti politici, associazioni e società civile, disincantati dalla politica, fiduciosi e delusi. Noi non abbiamo mai avuto preclusioni di sorta e non le abbiamo nemmeno oggi perché se conosci la tua natura e la tua direzione accogli e accogliere è quel che deve fare la politica che costruisce. Non vogliamo fare i politici che pontificano, vogliamo parlare di temi e com’è nel nostro stile, il 25 luglio parleremo di temi e non saremo politici navigati che carpiscono l’interesse altrui per spremerli, vogliamo essere costruttori politici”.