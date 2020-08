“Agenda Urbana”, sì commissioni a progetti per più di 6 milioni: carte alla Regione

Gela. La fase di verifica dei progetti è stata conclusa, almeno per quelli che riguardano quattro avvisi di “Agenda Urbana”. Le commissioni interne di valutazione hanno completato tutta l’istruttoria e sono state pubblicate le graduatorie provvisorie. Per il Comune, hanno ricevuto valutazione favorevole progetti per un totale di 6.840.000,00 euro. Si tratta di lavori che riguardano principalmente la riduzione dei consumi energetici (anche per gli impianti di illuminazione pubblica), l’efficientamento degli edifici dell’ente e la digitalizzazione delle banche dati. Il sì delle commissioni è stato formalizzato su cinque progetti, solo per il Comune di Gela. Sono stati verificati anche quelli del Comune di Vittoria, che fa parte dell’Autorità Urbana (coordinata dal municipio). Come era stato preannunciato dal vicesindaco Terenziano Di Stefano e dal dirigente Antonino Collura, che stanno monitorando l’iter di “Agenda Urbana”, le carte passano alla Regione, che dovrà poi materialmente “liberare” le somme per la copertura dei lavori.