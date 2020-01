“Aggiornare il protocollo del 2014”, sindacati: “Tavolo al ministero su decarbonizzazione”

Gela. L’incontro romano tra le segreterie generali delle sigle sindacali del settore industria e i vertici di Eni, tutto incentrato sugli investimenti nel sito locale e sugli sviluppi della nuova intesa per la decarbonizzazione di raffineria, sembra aprire spiragli. A quelli guardano i rappresentanti, nazionali e territoriali di Filctem, Femca e Uiltec. Al tavolo di martedì, c’erano i segretari provinciali Gaetano Catania, Francesco Emiliani e Maurizio Castania. Hanno chiesto che il confronto si spostasse a livello centrale, coinvolgendo i segretari Marco Falcinelli, Nora Garofalo e Paolo Pirani. Sono stati chiesti un “aggiornamento” e un “rafforzamento” del protocollo di intesa del 2014. “Abbiamo voluto ribadire la necessità di sane e costruttive relazioni, utili alla realizzazione di percorsi condivisi e partecipativi – scrivono in una nota congiunta – in un’ottica di rilancio più complessivo dell’impegno industriale ed economico dell’Eni nel nostro paese. Quest’intendimento deve consentire la possibilità di realizzare un aggiornamento e un rafforzamento del protocollo del 2014, nel rispetto degli indirizzi originali, per consentire la ripresa economica e industriale del territorio di Gela e delle sue attività produttive”. Era inevitabile, però, che i sindacati valutassero anche gli aspetti principali del nuovo accordo, sottoscritto da Eni e Ministero dell’ambiente, che prevede appunto l’avvio di una fase di decarbonizzazione. “Questo nuovo protocollo – scrivono i sindacalisti – deve inoltre consentire il rilancio di un confronto continuo e costante con le organizzazioni sindacali a tutti i livelli, per produrre soluzioni condivise per il pieno successo del progetto”. I sindacati non hanno mai nascosto che avrebbero voluto più coinvolgimento nella definizione dell’intesa con il ministero e per questo puntano ad un tavolo nazionale. “E’ stata altresì rappresentata all’Eni, la necessità di riaprire, a valle del nuovo protocollo, un tavolo al Ministero dello sviluppo economico per un coinvolgimento diretto di tutti i soggetti istituzionali e sociali – dicono ancora – indispensabile per la reindustrializzazione dell’area in un ambito compatibile con l’ambiente e capace di dare impulso alla ripresa economica del territorio”.