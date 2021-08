Aggressione nella notte, un giovane colpito in centro: avviate indagini

Gela. Seppur in stato ancora confusionale, ha comunque spiegato di essere stato aggredito. Nella notte, un giovane, di nazionalità senegalese, sarebbe stato vittima di violenza. I carabinieri hanno avviato le verifiche del caso. Per maggiori approfondimenti, si attende anche un interprete, visto che il cittadino senegalese non parla la lingua italiana. I fatti si sarebbero verificati in centro.