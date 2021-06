“Aggressioni fisiche e clima insopportabile”, opposizione: “Ora intervenga il prefetto”

Gela. Il voto sulle commissioni, rivoluzionate con lo schema dell’opposizione, ha lasciato un segno profondo. Ieri, sindaco e consiglieri di maggioranza hanno valutato la possibilità di rivedere la composizione appena approvata dall’assise civica. L’opposizione pare molto preoccupata dal clima che monta e nelle scorse ore, come riportato ieri, si è tenuta una riunione d’urgenza. I consiglieri di “Avanti Gela”, Fratelli d’Italia, Lega, Movimento cinquestelle e l’indipendente Paola Giudice, denunciano un clima sempre più pesante, che arriva ormai anche alle “aggressioni fisiche”, citando i fatti di mercoledì sera. L’opposizione contesta soprattutto la condotta dei consiglieri più vicini al sindaco Lucio Greco. “A noi consiglieri comunali spetta interpretare gli interessi generali della comunità. Pochi giorni fa, il consiglio comunale ha approvato a maggioranza dei presenti la nuova “griglia” delle commissioni consiliari permanenti. Da lì a breve, un crescendo di reazioni a dir poco fuori le righe da parte di alcuni colleghi di maggioranza e dell’amministrazione comunale. Vogliamo ricordare ai colleghi consiglieri – spiega compatta l’opposizione – alla giunta e, soprattutto, alla città, che tutte le commissioni hanno pari dignità e ricoprirne il ruolo di componente dovrebbe essere un onore oltre che un privilegio. Mal si comprendono¸ quindi, il grave malcontento e le reazioni spropositate, alle quali assistiamo in questi giorni. La notizia che circola negli ambienti di Palazzo di Città, che qualcuno vorrebbe presentare nuove griglie minacciando il voto liberamente espresso dall’aula consiliare ci lascia basiti. Non abbiamo difficoltà ad ammettere che abbiamo rivoluzionato gli equilibri di Palazzo di Città, cambiando collocazione, ripetiamo, legittimamente approvata dal consiglio comunale, a consiglieri di fiducia del sindaco, che non hanno più quelli che loro e solo loro ritengono posti chiave. Il malcontento, la rabbia, le reazioni sconcertanti, alle quali assistiamo in questi giorni, confermano che abbiamo agito perseguendo l’interesse supremo della città, non si può spiegare diversamente. Questo proprio per dare un giusto peso ed equilibrio a tutte le forze presenti in aula, sia di maggioranza sia di minoranza”. Addirittura, cosa che ha veramente pochi precedenti negli anni, ipotizzano di chiedere la convocazione di una seduta monotematica dell’assise civica, a porte chiuse, per “censurare” il consigliere di maggioranza che “ha aggredito il collega Orlando”, aggiungono. “Il clima che si è venuto a creare in questi due anni è insopportabile, si è arrivati fino alle aggressioni fisiche oltre che verbali, prima ai danni del consigliere Spata e poi quella che ha visto coinvolto, nostro malgrado, il consigliere Orlando. Nel solidarizzare con il collega – aggiungono – stigmatizzando e condannando fortemente il comportamento avuto da un membro di maggioranza che ha aggredito il collega del Pd, valutiamo l’ipotesi di chiedere un consiglio monotematico a porte chiuse, per censurare il collega aggressore”.