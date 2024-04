Primo maggio in musica al “Panama Beach”: dal mattino ad oltranza, alla consolle anche Davide Don

Gela. Ancora una volta i privati riescono dove l’amministrazione ha fallito. Con un Comune in dissesto e le elezioni alle porte. nessuno si è preoccupato di organizzare alcunché per festeggiare in modo degno la ricorrenza dell’1 maggio. A rimediare ancora una volta, un privato. Gianluca Russotti, in occasione della festa dei lavoratori ha organizzato un grande evento al “Panama Beach”, noto lido in contrada Tenutella. Padrino dell’evento, Davide Donadei, in arte Davide Don. Nel 2020, debutta nel mondo della televisione italiana. Partecipa come tronista al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, facendosi notare positivamente e conquistando il pubblico. Il 17 dicembre 2022 ritorna in televisione unendosi al cast della settima edizione del Grande fratello Vip 7.