Agricoltura locale in crisi nera, disservizi e carenze: “Pure il prezzo dei carciofi è crollato”

Gela. Un annus horribilis, come molti altri, per il comparto agricolo locale. Anche quello che volge al termine non è stato affatto un periodo favorevole per gli operatori del territorio, ormai certi di dover fare i conti con la carenza idrica e con l’assenza di servizi ancora per molto altro tempo. Il settore è in flessione costante, nonostante rimanga uno dei principali snodi occupazionali. In questa fase, pur tra guasti e condotte che non sono per nulla efficienti, non c’è l’ennesima emergenza idrica (è minore la richiesta rispetto al periodo estivo). L’acqua dalle dighe rimane comunque un “miraggio” vero e proprio. Tante aziende, intanto, si trovano a fronteggiare il crollo dei prezzi dei carciofi, una della produzioni tipiche del territorio. “Siamo arrivati a 15 centesimi – dice Liborio Scudera titolare di aziende del settore – fino a qualche tempo fa riuscivamo a vendere a 50 o 60 centesimi. Ora, invece, siamo arrivati a 15 centesimi mentre i costi di produzione sono aumentati almeno del 45 per cento. Con questi dati per le aziende locali è quasi impossibile sopravvivere. Nelle campagne stiamo rimanendo in pochi. A tutto questo bisogna aggiungere che il Consorzio di bonifica chiede il pagamento di cartelle per i contribuiti anche del 2017. Non riceviamo alcun servizio e dobbiamo pagare gli arretrati”. Lo stesso Consorzio, come segnalato dai sindacati, versa in condizioni preoccupanti. Il poco personale disponibile non è messo nelle condizioni di garantire servizi nelle aree rurali. I dipendenti non ricevono stipendi da mesi. “Andare avanti senza acqua, con i costi alle stelle e i prezzi sempre più bassi – continua Scudera – è quasi una follia. La politica, purtroppo, dovrebbe farsi carico di questi problemi ma è quasi del tutto assente. Va bene che possa esserci un assessore all’agricoltura ma in verità servirebbe uno sportello speciale che si occupi solo del comparto agricolo locale”.