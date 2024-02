Aiuole e rotatorie, Picone: “Spettano a Ghelas, Impianti colpita da sanzioni illegittime”

Gela. Impossibile andare incontro alle richieste del sindaco Lucio Greco, che anche oggi ha insistito per un intervento di Impianti Srr nelle manutenzioni di aiuole e rotatorie stradali. Il manager della società in house, l’ingegnere Giovanna Picone, sottolinea che ad oggi deve fare fronte alle “illegittime sanzioni” comminate dal Comune e che saranno impugnate. Aveva già ricordato come le manutenzioni di aiuole e rotatorie non spettino alla società ma a Ghelas. “Il sindaco di Gela ancora una volta rivolge un appello alla Impianti per ricevere un sostegno economico per la valorizzazione delle rotatorie esistenti agli incroci stradali e delle aiuole cittadine. Il tema è stato affrontato già dal cda della Srr che ha dato sessanta giorni di tempo a tutti i Comuni soci per presentare i progetti che successivamente verranno valutati e finanziati compatibilmente con le risorse a disposizione. Impianti, invece, allo stato non può venire incontro alle esigenze del sindaco, in quanto impegnata economicamente a contrastare, per la seconda volta, le illegittime sanzioni applicate dal Comune in relazione al servizio di raccolta dei rifiuti – dice il manager Giovanna Picone – in due mesi il Comune ha applicato sanzioni per 25.600,00 euro, la prima volta; per 187.600,00 euro, la seconda volta. Sanzioni per le quali Impianti proporrà ricorso al giudice competente ma nelle more deve comunque fare fronte alle esose penali. La maggior parte delle penali vengono fatte rientrare tra le “negligenze nella esecuzione del servizio”, un esempio fra tutti, ed emblematico, la sanzione, pari a 2.500 euro, in quanto la polizza assicurativa per “Responsabilità civile verso terzi” non è sottoscritta dalle parti, pur avendo prodotto il certificato di assicurazione! Altre sanzioni, per complessivi 12.000 euro vengono addebitati per non avere dato pieno adempimento ad una disposizione di servizio relativa alla pulizia straordinaria di un settore, quando invece, dalla data di emissione della disposizione ne sono state impartite ulteriori otto che distoglievano dalla esecuzione nella zona indicata nella disposizione iniziale. Altra sanzione assurda, il mancato raggiungimento del 65 per cento di raccolta differenziata a dicembre. Il 23 dicembre scorso, il dec ha emesso una disposizione di servizio per raccogliere tutti i rifiuti accatastati davanti alle residenze e alle attività commerciali, per non ritrovarsi sommersi di sacchi neri nel periodo delle festività natalizie. Impianti ha dovuto dare seguito alla disposizione, benché la stessa fosse stata contestata dal nostro Responsabile del Servizio che, testualmente, riportava: “Si darà esecuzione a quanto disposto, ma non posso fare a meno di evidenziare come questa disposizione sia contraria alla corretta esecuzione del servizio attualmente impostato sul raggiungimento dell’obiettivo minimo di percentuale di raccolta differenziata da raggiungere e come questa disposizione potrebbe impedire, insieme alla mancata di vigilanza sul territorio da parte del comando di polizia municipale, questo obiettivo. Se ciò si dovesse verificare, si contesta, sin da ora, l’eventuale applicazione della penale prevista dall’art.15 del Csa”. Nonostante tutto viene applicata la sanzione è stata applicata. Secondo Picone, c’è l’intenzione di gravare sulla società.