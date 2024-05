“Torni una città viva”, Donegani presenta il programma: “Assessori saranno liberi dai partiti”

Gela. Un “programma pragmatico”, risultato di “una cabina di regia condivisa” e di “un percorso fatto anche dalla scuola politica che va avanti da mesi”. Miguel Donegani, candidato a sindaco alla testa del laboratorio “Progressisti e rinnovatori”, ha presentato davanti a sostenitori, dirigenti, candidati e cittadini, “una prima bozza del programma elettorale”. “Nessun libro dei sogni ma un programma che faccia veramente migliorare la città”, ha detto. Il gruppo che si rifà a Donegani guarda ad un ambiente finalmente tutelato ma anche ad infrastrutture industriali come l’hub per la prefabbricazione metalmeccanica. “Abbiamo lavoratori di assoluto valore e dobbiamo costruire per le nostre maestranze”, ha detto inoltre. Il volto della città deve mutare nella sua stessa immagine, “vogliamo cartelli che ricorderanno Gela come prima città liberata dal nazifascismo, come città di tradizione classica e come città di Eschilo”, ha proseguito l’ex parlamentare Ars in corsa per il municipio. Dalla sanità bisogna necessariamente passare e da un “sistema fortemente territorializzato” e non più “nissenocentrico”, ha voluto precisare. Albergo diffuso, scuola, formazione, sport e turismo, sono tra le priorità programmatiche.