Coppia trovata morta in casa a Palermo, ipotesi omicidio-suicidio

PALERMO (ITALPRESS) – Due morti a Palermo in un appartamento di via Notarbartolo. Le vittime sono marito e moglie. Si tratta di un ex commercialista di 52 anni e di una donna di 62 anni, vigilessa del comando della Polizia Municiale. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che indagano per ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime ipotesi investigative si tratterebbe di un omicidio-suicidio, anche perchè l’appartamento è stato trovato in ordine. Sarebbe stata la donna, trovata con la pistola, ad uccidere il marito prima di suicidarsi. All’inizio della prossima settimana sarà eseguita l’autopsia.

– Foto: ufficio stampa Carabinieri –

