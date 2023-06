Alario, “sanità arretra, mancano investimenti e infrastrutture non all’altezza”

Gela. Le emergenze nel territorio sono ormai una costante, sociale ed economica. Una sintesi l’hanno fatta i sindacalisti dell’Ugl, che oggi in città hanno tenuto il congresso dell’unione territoriale. Il segretario Andrea Alario, in presenza dei vertici regionali del sindacato, ha tracciato una sintesi ancora preoccupante. E’ stato riconfermato nella carica. Mancano gli investimenti e i servizi sono in forte deficit. L’allarme è partito anche per la sanità. “Nel nostro territorio stiamo assistendo alla progressiva destrutturazione dell’ospedale di Gela e di altre strutture ospedaliere minori della provincia a favore di quelle del capoluogo nisseno”, ha detto Alario. La città continua inoltre a perdere colpi, senza vere infrastrutture a sostegno dei comparti produttivi. L’agricoltura è una delle “vittime sacrificali” del mancato sviluppo. “Per quanto riguarda l’agricoltura la complessità dello scenario mondiale ha messo ancor più in ginocchio un settore già in crisi atavica. La tenuta economica e sociale di numerose imprese e cooperative della provincia rischia di crollare sotto il peso di costi esorbitanti delle materie prime e delle risorse energetiche, del caro carburanti, dei prezzi in aumento di fertilizzanti e mangimi e dei rincari e della carenza delle risorse idriche, soprattutto in questo 2023 segnato dal cambiamento climatico. Il settore agricolo è anche costretto a fare i conti con una rete di trasporti inefficiente e deficitaria – ha detto Alario – ad esempio i prodotti Doc della nostra provincia e anche i prodotti molto famosi come il carciofo di Niscemi fanno fatica ad arrivare nei mercati del nord in tempo, con l’aggravio di maggiori costi di trasporto. A danneggiare ulteriormente il comparto è la cattiva gestione del sistema idrico con la sua scarsa manutenzione. La crisi economica unita alla carenza di risorse idriche richiede un radicale cambio di passo da parte della politica a sostegno delle imprese in difficoltà”. La politica, quindi, deve farsi sentire, anche se negli anni veri sussulti non ce ne sono stati. La rete dei trasporti non si libera dal peso dell’arretratezza. “Sul versante dei trasporti e della mobilità la provincia di Caltanissetta vanta una arretratezza strutturale, in particolare il territorio gelese è gravato da infrastrutture viarie quasi totalmente assenti, il trasporto su gomma è affidato principalmente alla vetusta statale Gela-Catania, senza dimenticare il progetto dell’autostrada Siracusa-Gela risalente agli anni ’70 del quale si attende ormai da quasi 50 anni il suo completamento. Anche la rete ferroviaria è fatiscente se non del tutto inesistente – ha continuato il segretario – a questo proposito emblematico è il caso Gela dove sono operativi solo pochi mezzi che la collegano con le province vicine, infatti bisogna ricordare che l’arteria ferroviaria di collegamento con Catania è interrotta da circa dieci anni a causa del dissesto idrogeologico”.