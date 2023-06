Volley, Gaetano Callea nuovo coach della Nuova Città di Gela

Gela. La nuova città di Gela ufficializza l’arrivo di Gaetano Callea come nuovo coach in vista della prossima stagione di pallavolo femminile, con la società che militerà nel campionato di Serie D, dopo la promozione conquistata nel campionato di Prima Divisione con Massimo Bonaccorso alla guida della squadra.

Classe 1976, Callea ha allenato l’ultimo anno l’ASD Volley Licata, piazzandosi al quinto posto in classifica. A far parte dello staff Nuccio Chirdo come secondo allenatore e Ilian Manuilov come assistant coach.