Albanese “Privatizzazione aeroporti serve a trovare fondi per investimenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sulla questione aeroporti non c’è un partito favorevole alla privatizzazione ed uno contrario. Chi parla di privatizzazione, ed è favorevole, sa benissimo che nei prossimi dieci anni è prevista una mole di investimenti tale da richiedere un intervento economico massiccio, di cui attualmente non dispongono gli enti pubblici a sostegno degli aeroporti. Pertanto, si invoca la privatizzazione per trovare le coperture relative agli investimenti da attuare e quelli da programmare”. Lo ha detto Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo ed Enna, ai giornalisti a margine del Forum delle economie turismo, promosso oggi a Palermo con Unicredit. “Gli aeroporti hanno necessità di investimenti continui, non soltanto per stare al passo con le nuove tecnologie – ha aggiunto Albanese – ma soprattutto per gli interventi di manutenzione obbligatoria e per attrarre ulteriori rotte. Gli investimenti possono arrivare dal privato o da enti che hanno possibilità di investire. Privatizzazione significa vendita a chi può sostenere tutto questo e a chi ha un serio progetto industriale. Per gli aeroporti serve inoltre una cabina di regia unica regionale, pur mantenendo la titolarità societaria e gestionale attuale in modo da presentarsi tutti assieme davanti ai grandi vettori”, ha sottolineato Albanese. “Il turismo è una grande industria soprattutto in Sicilia, che però, ha bisogno di una serie di attenzioni come per esempio le infrastrutture sulla veicolazione di uomini e merci – ha proseguito il presidente di Camera di Commercio Palermo Enna -. Perchè, se dobbiamo sostenere realmente il turismo, dobbiamo essere in grado poi di mantenere le vie di comunicazione in ordine. Vedremo anche quali possono essere gli sviluppi di qua a 5 anni, sappiamo che il mondo è cambiato negli ultimi 5 anni e ci aspettiamo che con la digitalizzazione, che entra massivamente nel mondo del turismo e per esempio nelle prenotazioni, ma non solo, si possa far un bel passo in avanti”.– foto ufficio stampa Camera di Commercio Palermo Enna –(ITALPRESS).