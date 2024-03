“Aiutate Flavio con la preghiera”, l’appello del papà del quindicenne in coma

Da quel tragico episodio, avvenuto tra le venti e le ventiquattro di mercoledì, legato al colpo di pistola esploso nell’abitazione di via Pitagora e sfociato nella corsa contro il tempo dei sanitari, il trasferimento all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, l’intervento urgente di neurochirurgia e il ricovero in Terapia intensiva, si contano gli istanti per sperare solo in un risveglio del quindicenne. La famiglia di Flavio, Salvatore Peritore, la moglie e il fratello di 23 anni, è incollata alla vetrata che li separa dal lettino dell’unità operativa di Terapia intensiva del nosocomio etneo dove viene costantemente monitorato e mantenuto in coma farmacologico. “In molti mi hanno contattato – conclude Salvatore Peritore – Tutti sono in preghiera per Flavio. Si sono uniti anche i compagni di scuola e i docenti dell’industriale. Adesso dobbiamo solo restare uniti per mio figlio. Nelle prossime 24 ore sarà sottoposto ancora alla tac”.