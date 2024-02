“Alcune zone della città senza trasporto pubblico”, Ast vuole lasciare: “Proseguirà fino alla gara”

Gela. Servizio di trasporto pubblico sospeso in alcune zone della città. Il consigliere di “Rinnova” Alessandra Ascia ha chiesto chiarimenti durante la seduta monotematica sulla questione Ato rifiuti. Ast vuole lasciare le attività in città. “Non sapevo di questo disservizio in alcune zone della città – ha detto il sindaco – sappiamo che Ast vuole lasciare ma abbiamo chiesto all’azienda di assicurare le attività fino a quando non ci sarà l’affidamento ad una nuova azienda. E’ un servizio pubblico essenziale”. Gli uffici comunali stanno lavorando per la gara. Si attende la conferma del contributo regionale.