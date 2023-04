Alessandro e Nicole volano Blackpool per i campionati europei di danze latino americane

Gela. I giovanissimi campioni gelesi Alessandro Romano Nicole Murvana, Domenica 9 Aprile parteciperanno al Campionato Europeo Wdc. La competizione per i ballerini di danze latino americane si svolgerà al Winter Garden, tempio della danza per eccellenza di Blackpool. I ballerini Gelesi, entrambi dodicenni, daranno il massimo per portare più in alto possibile la bandiera italiana. Gli atleti gelesi della scuola di Ballo Calor Latino sono seguiti dai Maestri Rocco e Graziana Romano e dai Professionisti Lucchese Giacomo e Berardi Franc