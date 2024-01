Aliquote Imu e Irpef, atti ancora in consiglio: dissesto pone obblighi, fissata capigruppo

Gela. In aula consiliare, per la prima seduta dell’anno, si andrà probabilmente la prossima settimana. L’assise dovrà affrontare nuovamente gli adempimenti rimasti in sospeso, legati al dissesto del municipio. La rideterminazione di Imu e Irpef è un passaggio che non convince per nulla l’aula e l’ipotesi di aumentare le soglie, in questa fase, è chiaramente controproducente anche su un piano politico. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha avuto conferma dal segretario generale: gli atti non ancora votati vanno riportati in aula, senza la necessità di un ritiro tecnico.