Alis “Sciopero autotrasporto scelta folle con crisi attuale in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ancora una volta ci troviamo di fronte a proclamazioni di scioperi e stati di agitazione, da parte di alcune sigle sindacali ed associazioni di categoria in Sicilia, che non fanno il bene del settore dell’autotrasporto e che, inoltre, rischiano solo di aggravare ancor più una situazione già molto delicata e complessa per le famiglie, i cittadini e le imprese dell’isola che stanno fronteggiando serie emergenze derivanti da incendi e maltempo, con pesanti conseguenze come le chiusure degli aeroporti. Alis ribadisce quindi di non aderire ad alcuna sospensione delle attività e dei servizi di trasporto”. Così il vicepresidente e direttore generale di Alis, Marcello Di Caterina, con riferimento agli annunci di alcune associazioni di categoria di voler sospendere i servizi di autotrasporto merci in Sicilia dal 4 all’8 agosto a causa di impegni disattesi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di incentivi per il trasporto combinato strada-mare. “Come Alis siamo sempre più convinti della necessità di non interrompere il corretto svolgimento dei servizi offerti dalle aziende di autotrasporto e la regolare consegna delle merci in tutto il territorio nazionale e nelle Isole, ma anche della necessità di favorire il dialogo con le Istituzioni come strumento primario per trovare soluzioni rapide e condivise rispetto alle grandi difficoltà che l’intero comparto sta affrontando. In questa direzione – conclude Di Caterina – auspichiamo che i contributi Marebonus per l’annualità 2022 non vadano persi e, anzi, vengano erogati al più presto, dal momento che rappresentano un sostegno fondamentale per le aziende e gli operatori del trasporto intermodale”.

