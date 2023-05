Allaccio abusivo per l’energia elettrica, donna assolta: da tempo non viveva più nell’abitazione

Gela. Ha dovuto sostenere il giudizio con l’accusa di furto di energia elettrica nonostante nell’abitazione al centro delle verifiche non avesse mai risieduto nel periodo degli accertamenti. E’ arrivata l’assoluzione per una donna di nazionalità romena, che ha lavorato per un lungo lasso di tempo in città. Difesa dal legale Giovanna Cassarà, è riuscita a dimostrare, presentando documenti e contratti, di aver sempre versato i canoni previsti per l’energia elettrica, almeno fino a quando era stabilmente in città. Poi, iniziò a lavorare in altre zone della Sicilia.