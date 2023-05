Crisi finanziaria, riaccertamenti alla prova dei revisori: domani verifiche forse decisive

Gela. Tutti i settori comunali stanno rispondendo all’ultima chiamata per i riaccertamenti. Anche oggi, le attività sono state rivolte principalmente all’obiettivo di chiudere questa fase, che si protrae ormai dall’inizio dell’emergenza finanziaria del municipio. Ieri, il sindaco Lucio Greco aveva riunito tutti gli assessori, in presenza del segretario generale Carolina Ferro e del neo dirigente Pino Erba, appena insediatosi. Domani, probabilmente, ci sarà la vera prova del nove. I revisori saranno a Palazzo di Città e spetta a loro l’ultima parola sull’intera procedura di riaccertamento, propedeutica al rendiconto 2021 e quindi alla determinazione dell’effettivo disavanzo del municipio. Il percorso, in questo frangente di assoluta difficoltà, dovrebbe chiudersi con i correttivi da trasmettere alla Corte dei Conti. Se arrivasse il via libera definitivo dei revisori, la delibera sui riaccertamenti potrebbe essere approvata in giunta a stretto giro. Sia l’amministrazione comunale sia i tecnici dell’ente hanno seguito le indicazioni che si sono susseguite, tutte avanzate dagli stessi revisori.