All’alba rogo in via Amantea, danneggiate una Bmw e una Smart

Gela. Gli incendiari non si fermano e in questi giorni di festa sono tornati a colpire. Dopo il rogo di via Taormina, nella notte di Natale, un altro incendio si è sviluppato all’alba di oggi. Poco dopo le sei del mattino, le fiamme si sono alzate in via Amantea, a ridosso del quartiere Sant’Ippolito. Sono state danneggiate due vetture, di proprietà dello stesso nucleo familiare.