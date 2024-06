“Alleanza esperienza positiva e senza simboli”, Pellegrino: “Ballottaggio? Spero decisione sia unitaria”

“Siamo aperti al dialogo con tutti – aggiunge Pellegrino – la priorità va alla città. Abbiamo dimostrato di poter contare anche senza simboli di partito. Ci siamo presentati come civici e i numeri ci sono stati. Abbiamo sempre detto di rivederci soprattutto nell’area di centrodestra ma è anche vero che non siamo stati presi neanche in considerazione quando si è trattato di scelte. Non siamo stati invitati ad alcun tavolo, quasi a farci capire che non siamo ritenuti indispensabili. Faremo le nostre scelte. Spero che possano essere condivise da tutta l’alleanza”. In una corsa assai equilibrata tra i due candidati ancora in lizza, le scelte di “Alleanza per Gela” potrebbero avere un peso specifico non indifferente. Rientrare ufficialmente nel blocco del centrodestra dei partiti, insieme ad espressioni moderate, dopo la scissione piuttosto traumtatica, oppure accettare una sfida quasi civica insieme a Di Stefano e alla sua coalizione, sembrano le opzioni da vagliare con maggiore attenzione, in attesa di capire se in “Alleanza per Gela” possa maturare una posizione unitaria.