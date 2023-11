Alleanza in costruzione e iniziative comuni, Di Paola e Farruggia: “Veti per nessuno, si parte insieme”

Gela. “Si parte tutti insieme e anzitutto vogliamo costruire una vera amalgama politica e programmatica”. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, insieme al gruppo locale M5s, ieri ha incontrato i civici di “Una Buona Idea” e “Civico lab”. E’ stato il primo vero confronto a ranghi ampi e di fatto ha certificato un’unità di intenti che si era già manifestata, seppur sotto altre forme, anche in consiglio comunale. “Gli incontri proseguiranno e vedrò altre forze, anche esponenti che fino ad oggi non ho incontrato – continua Di Paola – partiamo tutti sullo stesso piano e in questa fase non ci sono veti. E’ legittimo che ognuno abbia le proprie ambizioni e verranno valutate. Decideremo tutti insieme”. Grillini e civici hanno definitivamente sdoganato il lavoro che dovrà condurre ad una coalizione del tutto alternativa all’amministrazione Greco e al centrodestra. “Con “Una Buona Idea” – continua il parlamentare Ars – c’è sempre stato un rapporto assai schietto. Sono stati gli unici ad aver dato da subito la disponibilità al confronto e ad un progetto che possa essere comune”. Pentastellati e civici aprono le porte ad un’alleanza destinata a non fare a meno di altri pezzi importanti, dal Pd e fino ad Italia Viva, passando per realtà dell’area socialista e di centro. “Non c’è un tavolo già chiuso – precisa il consigliere comunale M5s Virginia Farruggia – vogliamo partite tutti insieme e senza differenze. Sicuramente, quello di ieri è stato un incontro importante, peraltro assolutamente non programmato dall’inizio. Nessuno deve sentirsi isolato”.