Piattaforme e sealine, Enimed chiede rinnovo concessioni: autorizzate manutenzioni nelle aree in mare

Gela. Le attività di estrazione in mare non sono solo concentrate sul progetto per il gas “Argo-Cassiopea”, i cui cantieri sono attualmente in corso. Enimed, infatti, porta avanti i sistemi che già da tempo sono presenti lungo la costa locale. Di recente, sono state inoltrate alla Capitaneria di porto istanze per il rinnovo delle concessioni destinate alle piattaforme “Perla”, “Prezioso”, “Gela 1” e “Cluster”. Le richieste formali, avanzate dai responsabili della società del gruppo Eni, riguardano tutte un periodo temporale di altri quattro anni. Il rinnovo è esteso alle linee che consentono il trasferimento del greggio e il flussaggio. Allo stesso tempo, sempre da Enimed è stata avanzata un’ulteriore istanza per avviare interventi di manutenzione nelle aree proprio delle piattaforme “Perla”, “Prezioso” e “Gela 1”. Si tratta di attività di “survey acustico, visivo e di protezione catodica sulle sealine che collegano le installazioni offshore con i siti onshore”, così riporta il provvedimento della capitaneria che ha autorizzato per un periodo fino al prossimo 31 dicembre. Opereranno due società specializzate e un’unità navale appositamente destinata gli interventi di questo tipo.