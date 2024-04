“Alleanza per Gela” sfida il centrodestra ufficiale: Scerra, “FdI? Non è una questione che mi interessa”

Gela. “Contro tutto e contro tutti”. Di fatto, è questo lo scenario che si sono prefiguarati i pezzi di quella che adesso è “Alleanza per Gela”. La cesura è netta con il centrodestra ufficiale, “quello controllato dai nisseni e dai palermitani”. Il candidato a sindaco Salvatore Scerra lo ha detto chiaramente. “A Fratelli d’Italia ho comunicato la mia candidatura. La mia permanenza nel partito? Adesso, non è una cosa che mi può interessare”, ha detto. Il consigliere si attendeva un trattamento probabilmente di maggior riguardo, avendo maturato esperienza e rapporti istituzionali e amministrativi. I meloniani, invece, hanno ammainato la bandiera del candidato di partito. Il capogruppo Vincenzo Casciana, per alcuni mesi in ballo come potenziale candidato a primo cittadino, ha rinunciato in giornata e nell’arco di poche ore i dirigenti FdI si sono schierati con l’ingegnere Grazia Cosentino, sicuramente non un’opzione del partito, tutt’altro. Scerra, il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, l’altro esponente dell’assise civica Alessandra Ascia, il presidente dei civico consesso Salvatore Sammito e gli “sponsor” politici che ruotano intorno al progetto fuori dal centrodestra ufficiale, a partire dall’ex parlamentare Ars Pino Federico, stanno tracciando un percorso fatto di centralità territoriale. Non riconoscono più i partiti eterodiretti dall’esterno nè i loro riferimenti provinciali e regionali. Si tirano fuori presentando liste civiche, comunque impregnate di centrodestra e non solo.