Alleati “bussano” alla porta di Greco, nuovi assessori e non solo: “Migliorare metodo di lavoro”

Gela. Dalla prossima settimana, probabilmente gli verrà chiesto di fare nuove scelte, più decise anche da un punto di vista politico. Dopo le celebrazioni in onore della patrona, si aprirà un periodo importante per il sindaco Lucio Greco e per gli equilibri della sua maggioranza. Potrebbe tenersi una riunione della sua alleanza. A breve, il primo cittadino “civico” metterà mano all’allargamento della giunta, con due nuovi ingressi, come ha più volte spiegato. Molti alleati ritengono che alcuni attuali assessori abbiano nel loro personale “portafoglio” amministrativo fin troppe deleghe. I nomi dei possibili nuovi innesti sono sempre quelli che circolano da tempo, a cominciare dall’ex assessore Giuseppe Licata e dall’ex consigliere comunale Cristian Malluzzo, anche se non sono da escludere “colpi” a sorpresa. Allo stato attuale, Greco sembra soprattutto contare sull’appoggio dei due partiti “ufficiali” della sua maggioranza, il Pd e Forza Italia. I “civici” e gli alleati che arrivano invece dall’area di centrodestra gradirebbero avere delle risposte precise. Greco sembra aver aperto un canale privilegiato con la presidenza della Regione, anche grazie all’appoggio dei referenti locali del governatore Nello Musumeci. Tra questi, c’è sicuramente il consigliere Vincenzo Cascino. L’esponente in quota DiventeràBellissima propende per la necessità di un confronto, allargato a tutti gli alleati. “Bisogna ripartire – dice – e dare, da subito, quelle risposte che la città non ha ancora recepito in pieno. Dalla pulizia dei quartieri al sistema dei parcheggi, ma anche la manutenzione del verde pubblico e il servizio di refezione scolastica. La città li attende e sono servizi di base che vanno garantiti. Credo che sia necessario anche perfezionare il metodo di lavoro nel rapporto tra amministrazione comunale e burocrazia dell’ente. I dirigenti devono dare garanzie sugli atti che l’amministrazione porta avanti. In maggioranza, quando sarà possibile riunirsi, bisognerà parlare di programmazione. E’ stato un periodo difficile, anche per l’avvento del nuovo segretario generale, che adesso però si è insediato”.