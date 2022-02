“Alleati Greco come camere stagne e sfilacciati”, Scuvera: “Scerra? Vuole aderire a FdI”

Gela. “Il nuovo assessore? Da quello che si percepisce, anche dalle dichiarazioni degli esponenti di Forza Italia, non è stata una scelta condivisa all’interno della maggioranza”. Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Salvatore Scuvera, non sembra comunque dare troppo peso al cambio di guardia ai lavori pubblici, almeno sul piano politico. “Le dimissioni dell’ingegnere Costa – dice – sicuramente, qualche problema l’hanno creato. Ma non penso che la questione sia legata a chi viene nominato assessore. Più in generale, l’amministrazione comunale dovrebbe dare segnali alla città e non mi pare che la risposta dei cittadini sia favorevole a questa giunta, anzi. La maggioranza è sempre più sfilacciata. Gli alleati del sindaco assomigliano a camere stagne, ognuno per proprio conto, senza alcuna intesa complessiva”. Fratelli d’Italia, a livello locale, pare un partito ormai proiettato verso il dopo-Greco, ma anzitutto dovrà fare i conti con le urne delle Regionali. “Il nostro gruppo ha aderito a Fratelli d’Italia quando era appena al 4 per cento. Un sondaggio di queste ore dell’istituto Demopolis, dà il partito, in Sicilia, al 26 per cento. A livello cittadino, stiamo facendo un grande lavoro e mi riferisco al gruppo dirigente ma anche a quello del consigliere comunale Sandra Bennici. Tutti siamo convinti che il partito cittadino dovrà esprimere un proprio candidato per le regionali – aggiunge – è una proposta che avanzeremo ai dirigenti regionali e nazionali. Questo lavoro va premiato e deve avere continuità”. Scuvera conferma l’ipotesi, sempre più concreta, dell’approdo nel partito della Meloni dell’attuale consigliere comunale Salvatore Scerra, che ormai da tempo è in contatto con dirigenti regionali. “Vuole aderire e ne abbiamo parlato – dice ancora il coordinatore – a dimostrazione che tutto il partito locale sta lavorando per migliorare e per avere un ruolo importante”.