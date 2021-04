“Alternativi a Greco”, riparte progetto centrodestra: “Amministrazione dia risposte”

Gela. Un “governo ombra” della città, pronto a farsi carico anche di un eventuale dialogo con la Regione, nel tentativo di dare soluzione a tante manchevolezze dell’attuale amministrazione comunale. Il centrodestra cittadino, questa sera, ha posto le basi per una ripartenza, sempre all’opposizione della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Consiglieri e rappresentanti dei partiti, al termine di un vertice voluto dal capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, hanno deciso che ci sarà una sorta di cabina decisionale permanente. Una “delegazione stabile”, così la definiscono. “Per fissare obiettivi comuni ed avere un costante confronto sulle tante tematiche che interessano il nostro territorio. Della delegazione stabile faranno parte di diritto i consiglieri comunali e i segretari dei partiti”, si legge in un documento stilato dai consiglieri di Lega, DiventeràBellissima, “Avanti Gela” e Fratelli d’Italia. Oltre ai consiglieri, c’erano il commissario cittadino del movimento del presidente della Regione Nello Musumeci, l’avvocato Michele Orlando, e il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Salvatore Scuvera. I toni verso l’amministrazione Greco non sono affatto bellicosi, ma il centrodestra esclude qualsiasi supporto politico all’avvocato. “Siamo amareggiati e vicini agli esercenti del settore della ristorazione, dello sport e in generale a tutti i commercianti per le conseguenze economiche che stanno subendo dalla crisi sanitaria – spiegano nel documento comune – a tal proposito il centrodestra attraverso i suoi consiglieri eletti, senza chiedere nessuna poltrona, ha deciso di riorganizzare le politiche di opposizione. Stiamo lavorando per essere l’alternativa a questa governance, che in due anni è stata inconcludente e incapace di fronte ai grandi temi dello sviluppo. Un’amministrazione che ha avuto difficoltà a costruire un’azione sinergica con il tessuto industriale, con quello sanitario, con le organizzazioni sindacali e di categoria , mettendo a serio rischio quasi tutti i rapporti istituzionali nel territorio”. Consiglieri e rappresentanti dei partiti di centrodestra si dicono “alternativi” all’attuale gestione amministrativa della città. Stanno stilando dei punti programmatici, che saranno presentati alla città e già sfidano l’amministrazione comunale.