Europee, FI “ufficiale” da Tamajo: ieri la convention con una delegazione degli azzurri locali

Non sono mancati gli scatti di rito, quasi a voler ribadire che il partito ufficiale ha idee precise, anche rispetto all’appoggio per le elezioni europee. Tamajo sembra il competitor scelto da diversi forzisti che seguono la linea del partito anche in città con l’adesione alla coalizione Cosentino. Quello di Falcone, invece, pare soprattutto la soluzione individuata dal centrodestra fuori dal blocco “ortodosso”: il suo comitato è stato voluto soprattutto dal gruppo politico dell’assessore comunale Romina Morselli e ha ottenuto primi endorsement anche da chi sta in “Alleanza per Gela”, altro passo mosso fuori dai partiti ufficiali d’area e che fa da cornice politica alla candidatura a sindaco di Salvatore Scerra. In settimana, peraltro, mentre si inauguravano in contemporanea il comitato elettorale dell’ingegnere Cosentino (sostenuta da FI) e quello di Falcone (con il blocco fuori dai partiti), non c’è stato nemmeno un avvicinamento tra i due fronti.