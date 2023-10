“Alto impatto”, forze dell’ordine in tutte le aree della città: diversi controlli e denunce

Gli esercizi commerciali controllati sono 21, 9 dei quali sanzionati, a vario titolo, per violazioni in materia sanitaria, in materia di igiene e sicurezza alimentare, violazioni in materia di diritto del lavoro, per violazioni fiscali e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono stati, infine, eseguiti 34 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza, sorveglianza speciale e misure alternative alla detenzione, eseguite 9 perquisizioni, sequestrata droga e segnalati alla Prefettura 11 persone per uso personale di sostanze stupefacenti.