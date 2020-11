Ambulanti anche in nero ma con il reddito di cittadinanza, procura indaga su frodi

Gela. Percepiscono regolarmente il reddito di cittadinanza, ma allo stesso tempo svolgerebbero attività in nero, soprattutto per la vendita ambulante di frutta e verdura, in giro per la città. Sarebbero almeno sedici gli indagati, in un’inchiesta attualmente in corso e avviata dai pm della procura. Diversi avvisi di garanzia sarebbero stati notificati, anche ad ambulanti. Non emergono molti altri particolari, almeno al momento. Da tempo, però, pare che gli investigatori stiano effettuando approfondimenti su possibili frodi per accedere al reddito di cittadinanza, pur non avendone i requisiti e svolgendo comunque attività lavorative “parallele”.