Amministrative ma non solo, M5s lavora anche per le europee: possibile soluzione Farruggia?

Gela. La loro scelta, in attesa di chiudere la lista (pare possa esserci in cantiere anche l’opzione di una seconda), l’hanno fatta puntando forte sulla continuità del percorso dell’agorà politica e quindi sostenendo il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. I grillini del Movimento cinquestelle, per molti, sono da ritenersi i primi sponsor, quelli più convinti, della corsa dell’ex vicesindaco. Più di qualche pezzo si è perso strada facendo ma nell’alleanza il discorso è ancora aperto per tentare di rafforzare la coalizione proprio intorno a Di Stefano. Il coordinatore regionale Nuccio Di Paola e i dirigenti, in questo periodo, sono comunque impegnati sul doppio binario. Le urne dell’8 e del 9 giugno saranno terreno di election day, in città con amministrative ed europee. In questa direzione, i pentastellati vorrebbero concentrare le forze su un candidato locale da proporre per il parlamento Ue. Sembra assai considerata la pista che porta al consigliere comunale Virginia Farruggia. Indicazioni ufficiali non ne pervengono dal gruppo M5S ma quella dell’unico esponente grillino al civico consesso potrebbe essere più che una semplice suggestione.