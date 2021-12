“Anche Cimia ai minimi”, Orlando: “Su dighe e agricoltura l’amministrazione cosa fa?”

Gela. Un’interconnessione, tra le dighe Cimia e Disueri, fuori uso da tempo. Gli interventi, previsti, pare che non siano stati ancora ultimati. Così, anche a Cimia il livello dell’acqua è sempre ai minimi. Una situazione allarmante, più volte denunciata dagli agricoltori. Anche le recenti piogge non sembrano aver risolto il problema, con dighe che non riescono ad invasare. L’acqua, troppo spesso finisce in mare. “Non capisco perché la Regione non provveda – dice il consigliere comunale del Pd Gaetano Orlando – anche dall’amministrazione comunale mi sarei aspettato un’azione più incisiva. Cosa bisogna aspettare? Gli agricoltori locali non riescono a produrre, perché non hanno acqua. Il sindaco e l’assessore al ramo, cosa stanno facendo?”. Secondo il consigliere dem, c’è la necessità di accendere ancora di più i riflettori sul comparto agricolo locale.