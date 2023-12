Anci Sicilia, sette esperti per le commissioni permanenti: c’è anche una professionista gelese

Gela. Sette professionisti selezionati a seguito di avviso pubblico e di una valutazione passata da una verifica condotta da una commissione di esperti. Sono stati individuati e scelti: si occuperanno di fare da supporto alle commissioni permanenti di Anci Sicilia, l’associazione nazionale dei Comuni. Tra i professionisti selezionati, c’è l’avvocato gelese Evita Lorefice, già impegnata nella struttura interna a Palazzo di Città per programmi di finanziamento come “Agenda urbana” e per la linea del Pnrr. Il legale ha inoltre fatto parte di organismi di controllo in municipio, oltre ad essere stata impegnata in altri enti. Insieme a lei, sono stati scelti Gianfranco Barbagallo, Luigi Ialuna, Massimiliano Arena, Filippo Privitera, Andrea Nicolas Rapisarda e Mario Coco.