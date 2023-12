Asse stradale della Siracusa-Gela, Alabiso: “Mai attivato, può essere ceduto ad Anas per l’avvio”

Gela. Fino ad oggi è rimasta nel novero delle incompiute. Il tratto locale della Siracusa-Gela non è mai stato attivato nonostante un’infrastruttura viaria, a quattro corsie, comunque presente. Il consigliere comunale della Lega Emanuele Alabiso porterà la questione in aula. È stata formalizzata un’interrogazione. Secondo Alabiso, c’è la necessità di sapere come intenda muoversi l’amministrazione comunale. Ci sono progetti per rendere l’asse viario finalmente attivo? Per l’esponente salviniano, non è da sottovalutare l’opzione di un passaggio dell’infrastruttura ad Anas. “Potrebbe essere inserita nel contesto della nuova tangenziale, già appaltata – dice – e assicurare un collegamento viario con la statale 115, dando respiro alle aziende che operano nella zona industriale”.