Ancora gatti avvelenati, uno morto ad Ospizio Marino: sono ormai tanti i casi

Gela. Ormai, è chiaro che dietro alla morte di gran parte dei gatti, nelle ultime settimane ritrovati in strada avvelenati, ci sia la mano dell’uomo. Le esche avvelenate, del resto, sono state individuate in diverse zone della città. Anche nelle scorse ore, un altro gatto morto è stato ritrovato, sempre in strada, tra le vie del quartiere Ospizio Marino. Una segnalazione in tal senso giunge anche dall’associazione “Aria nuova”, presieduta da Saverio Di Blasi. Si tratta di uno dei gatti spesso accuditi dai residenti della zona.