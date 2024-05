Basket, sbarca a Gela il progetto femminile “4 Girls League”

Per quanto riguarda domenica, avranno luogo al PalaLivatino le selezioni regionali femminili in preparazione al Torneo del Mediterraneo, dedicate alle atlete del 2009 e 2010. In anteprima, si svolgerà il raduno delle giovani cestiste classe 2011 delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna in vista del Trofeo delle Province.