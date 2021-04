Angelo Famao nella prima serata di Mediaset, “un sogno che si avvera”

“Per me, è un sogno che continua – dice – passare, in pochi anni, dalle strade di Gela agli studi di Mediaset, per una prima serata, è il coronamento di un percorso che va avanti. Sicuramente, non posso che ringraziare Dio. Il pubblico che mi segue è fondamentale ed è uno dei motivi che mi spinge a migliorarmi. Ho anche collaboratori e uno staff di prim’ordine. Ci sono la mia famiglia, il produttore e il mio procuratore, che non mi fanno mai mancare nulla e mi supportano in ogni passo della carriera”.