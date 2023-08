Annullato il test del Gela contro il Mazzarrone

Si tratta della terza amichevole per i biancazzurri, dopo quella contro il Niscemi conclusasi sul punteggio di 7-3 e quella contro l’Akragas finita col punteggio di 4-2 in favore della squadra di mister Mirko Fausciana. Il Gela affronterà invece il Mazzarrone domenica 27 agosto in una gara valida per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza. La partita verrà giocata fuori dalle mura amiche biancazzurre.