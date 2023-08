L’ultimo saluto a Luigi Russello, dramma e commozione: indagini in corso sull’incidente di Ferragosto

Gela. Si tengono oggi i funerali del trentottenne Luigi Russello, vittima di un terribile incidente stradale nella notte di Ferragosto. Le esequie sono in corso nella chiesa evangelica “Terra promessa”. Tanti i presenti che si sono voluti stringere al dolore della famiglia. La morte dell’operaio del servizio di raccolta rifiuti ha colpito anche le istituzioni locali. Non sono stati effettuati accertamenti autoptici sul corpo della vittima. Come abbiamo riferito questa mattina, ci sono indagini in corso rispetto all’ipotesi di omicidio stradale.