Anziano vessato, pietre e rifiuti contro la sua abitazione: per i minori arriva l’assoluzione

Gela. Il gup del tribunale minorile di Caltanissetta ha assolto i giovani accusati di vessazioni continue a danno di un anziano. Le difese, come riportarto ieri, avevano escluso un coinvolgimento degli imputati. Hanno ribadito che non sono emersi elementi certi per accusarli delle ripetute molestie, delle offese e dei danneggiamenti all’abitazione dell’uomo. Ieri mattina, in udienza preliminare, il pm della procura minorile di Caltanissetta aveva chiesto il non luogo a procedere nei confronti dei cinque giovani, all’epoca dei fatti minorenni. Hanno sempre respinto gli addebiti, così come fatto dai loro legali, gli avvocati Salvo Macrì, Giacomo Ventura, Angelo Cafà, Rocco Cutini e Giovanni Giudice. Le difese a loro volta, hanno concluso per l’assoluzione. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, gli imputati avrebbero più volte scagliato pesanti pietre e rifiuti contro l’ingresso dell’abitazione dell’anziano.